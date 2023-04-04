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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мандельштам Гирш Орелевичш

Отец ребёнка: Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Мандельштам) Риса Орелевна

Отец ребёнка: Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мандельштам Мейер Орелевич

Отец ребёнка: Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Мандельштам) Фейга (Фаня) Орелевна

Отец ребёнка: Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич

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