Король Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Король Яков Емельянович

Отец ребёнка: Король Емельян Иванович

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Король Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Король Емельян Иванович

Королев, Хустянская волость, Роменский уезд
Смерть
Неизвестно

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