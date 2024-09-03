Король Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Отец ребёнка: Король Емельян Иванович
Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Король Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Король Емельян Иванович
Королев, Хустянская волость, Роменский уезд
Смерть
Неизвестно