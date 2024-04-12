Балжи (Чигарчия) Мария Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи (Чигарчия) Мария Феофановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

01.12.1896

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Балжи Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1873

Дочь: Пипа Пелагея Скменовна

Отец ребёнка: Балжи Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.10.1874

Сын: Балжи Митрофан Семенович

Отец ребёнка: Балжи Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.06.1876

Дочь: Сарра Семеновна

Отец ребёнка: Балжи Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Балжи Федор Семенович

Отец ребёнка: Балжи Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Балжи Антоний Семенович

Отец ребёнка: Балжи Семен Дмитриевич

Смерть
01.12.1896
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
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