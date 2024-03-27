Даутов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаутов Хайдар

Даутов Хайдар

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Алимов Даут

Мать: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Умяр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Хайдар

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Ирфан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Копылова) Антонина

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.