Даутов Хайдар
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Алимов Даут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Умяр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Хайдар
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Ирфан
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Копылова) Антонина
Смерть
1984