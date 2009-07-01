Гульманов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульманов Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1942

Дата смерти

01.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1970

Сын: Гульманов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Гульманова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульманова Любовь Дмитриевна

Смерть
01.07.2009
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