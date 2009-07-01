Гульманов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1942
Дата смерти01.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1970
Сын: Гульманов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Гульманова Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульманова Любовь Дмитриевна
Смерть
01.07.2009