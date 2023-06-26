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Жигульский ЕВГЕНИЙ

Место рождения

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЛОБАНОВО

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигульская (Трухнина) АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА

Рождение ребёнка
2010

Сын: Жигульский ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Жигульская (Трухнина) АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА

Рождение ребёнка
2013

Сын: Жигульский АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Жигульская (Трухнина) АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА

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