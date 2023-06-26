Жигульский ЕВГЕНИЙ
Место рожденияПЕРМСКИЙ КРАЙ ЛОБАНОВО
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2010
Сын: Жигульский ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Жигульская (Трухнина) АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА
Рождение ребёнка
2013
Сын: Жигульский АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Жигульская (Трухнина) АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА