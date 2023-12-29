Свешников Степан Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Степан Дементьевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1616

Дата смерти

После 1670

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1616

Отец: Свешников Дементий Матвеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1647

Сын: Свешников Фрол Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Свешников Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1670

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