Свешников Степан Дементьевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1616
Дата смертиПосле 1670
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1616
Отец: Свешников Дементий Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1647
Сын: Свешников Фрол Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1650
Сын: Свешников Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1670