Климов Антон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Анна Викторовна
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 24
Рождение ребёнка
20.02.1901
Мать ребёнка: Климова Анна Викторовна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 24 род. Феодот в деревня Романово у запасный рядовой из крестьян Климов Антон Емельянов и за... Показать все
Смерть
Неизвестно