Масягина (Пахунова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1921
Дата смерти19.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1949
Дочь: Пахунова (Масягина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Масягин Василий Сергеевич
Крутец, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.01.2008