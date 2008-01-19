Масягина (Пахунова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасягина (Пахунова) Анна Павловна

Масягина (Пахунова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1921

Дата смерти

19.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1949

Дочь: Пахунова (Масягина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Масягин Василий Сергеевич

Крутец, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.01.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.