Фомина Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.2015
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.08.2022
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности