Фомина Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Оксана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.2015

Сын: Фомин Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.08.2022

Сын: Фомин Артём Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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