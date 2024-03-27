Родовский Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Родовский ?
Мать: Родовская Этя
Рождение ребёнка
1871
Сын: Родовский Моисей
Мать ребёнка: Хана
פולין
Рождение ребёнка
1874
Сын: Родовский Арон
Мать ребёнка: Хана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Родовский Пейсах
Мать ребёнка: Хана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Родовский Иосиф
Мать ребёнка: Хана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Родовский Исай
Мать ребёнка: Хана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Родовский Яков
Мать ребёнка: Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хана
Смерть
1905