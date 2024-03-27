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Родовский Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Родовский ?

Мать: Родовская Этя

Рождение ребёнка
1871

Сын: Родовский Моисей

Мать ребёнка: Хана

פולין
Рождение ребёнка
1874

Сын: Родовский Арон

Мать ребёнка: Хана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Родовский Пейсах

Мать ребёнка: Хана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Родовский Иосиф

Мать ребёнка: Хана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Родовский Исай

Мать ребёнка: Хана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Родовский Яков

Мать ребёнка: Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хана

Смерть
1905
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