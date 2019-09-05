Власова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1927

Дочь: Наумова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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