Власова Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1927
Дочь: Наумова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно