Дежурова (Рыбкина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДежурова (Рыбкина) Мария Васильевна

Дежурова (Рыбкина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1914

Дата смерти

?.12.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1914

Отец: Рыбкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дежуров Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дежуров Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Дежуров Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дежуров Дмитрий Петрович

Смерть
?.12.2019
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close