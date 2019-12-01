Дежурова (Рыбкина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1914
Дата смерти?.12.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1914
Отец: Рыбкин Василий
Рождение ребёнка
03.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дежуров Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дежуров Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Дежуров Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2019