Purvītis ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Purvītis ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1849 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Purvītis,Purvīte ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Baltiņš (Purvītis ,Purvīte) Katrīna

Мать ребёнка: Purvītis,Purvīte ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Purvītis Jēkabs Juris

Мать ребёнка: Purvītis,Purvīte ?

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