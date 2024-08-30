Григорова (Усова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Усова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1898

Дата смерти

14.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1898

Отец: Усов Иван Терентьев

Мать: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Григоров Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Григоров Борис Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Степанович

Рождение ребёнка
13.03.1928

Сын: Григоров Лев Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Степанович

Смерть
14.08.1975

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