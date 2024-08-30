Григорова (Усова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1898
Дата смерти14.08.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Григоров Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Григоров Борис Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1928
Отец ребёнка: Григоров Михаил Степанович
Смерть
14.08.1975