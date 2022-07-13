Коковкина (Сохмарева) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1937
Дата смерти13.07.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1937
Отец: Сохмарев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1962
Рождение ребёнка
13.06.1963
Рождение ребёнка
08.01.1970
Смерть
13.07.2022
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область