Коковкина (Сохмарева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоковкина (Сохмарева) Людмила Николаевна

Коковкина (Сохмарева) Людмила Николаевна

avatar

Место рождения

Семеновское, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.10.1937

Дата смерти

13.07.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1937

Отец: Сохмарев Николай

Мать: не указана

Семеновское, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Григорий

Путятино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Григорий

Путятино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Григорий

Путятино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
13.07.2022
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.