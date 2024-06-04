Булатова (Поповых) Татьяна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Поповых) Татьяна Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Роман Кондратьев

Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Булатов Иван Романов

Отец ребёнка: Булатов Роман Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Булатова) Васса Романова

Отец ребёнка: Булатов Роман Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Булатов Иона Романов

Отец ребёнка: Булатов Роман Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763

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