Булатова (Поповых) Татьяна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Булатов Иван Романов
Отец ребёнка: Булатов Роман Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Булатова) Васса Романова
Отец ребёнка: Булатов Роман Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Булатов Иона Романов
Отец ребёнка: Булатов Роман Кондратьев
Смерть
После 1763