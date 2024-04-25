Крыгин Евдоким Кузьмич
Место рожденияТульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Крыгин Казьма Петрович
Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Крыгина Арина Евдокимовна
Мать ребёнка: Крыгина Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Крыгин Никита Евдокимович
Мать ребёнка: Крыгина Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Крыгина Марфа Савельева
Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Марфа Савельева
Смерть
Неизвестно