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Крыгин Евдоким Кузьмич

Место рождения

Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Крыгин Казьма Петрович

Мать: Крыгина Акилина (Аксинья)

Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Крыгина Арина Евдокимовна

Мать ребёнка: Крыгина Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Крыгин Никита Евдокимович

Мать ребёнка: Крыгина Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Крыгин Тит Евдокимович

Мать ребёнка: Крыгина Марфа Савельева

Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Марфа Савельева

Смерть
Неизвестно
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