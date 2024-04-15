Коркин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоркин Петр Дмитриевич

Коркин Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.06.1857 ст.
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Агриппина Артемовна Колотова
Восприемник
19.12.1867 ст.
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Варвара Николаевна Колотова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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