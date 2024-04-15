Коркин Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.06.1857 ст.
Агриппина Артемовна Колотова
Восприемник
19.12.1867 ст.
Варвара Николаевна Колотова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно