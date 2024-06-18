Чемериченко Василий Петров Вычислено 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чемериченко Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: Чемериченко (Чемериченко) Анна Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемериченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Чемериченко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Чемериченко Пелагея Емельяновна

Графовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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