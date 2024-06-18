Чемериченко Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Чемериченко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Чемериченко Пелагея Емельяновна
Графовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно