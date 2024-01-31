(Петрова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Петров Сергей

Мать: (Ларионова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Циулин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Пётр

Рождение ребёнка
1921

Сын: Калашников Георгий

Отец ребёнка: Калашников Пётр

Рождение ребёнка
26.05.1923

Дочь: Калашникова (Калашникова) Серафима

Отец ребёнка: Калашников Пётр

Смерть
1972

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