(Петрова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Петров Сергей
Мать: (Ларионова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Циулин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калашников Пётр
Рождение ребёнка
1921
Сын: Калашников Георгий
Отец ребёнка: Калашников Пётр
Рождение ребёнка
26.05.1923
Дочь: Калашникова (Калашникова) Серафима
Отец ребёнка: Калашников Пётр
Смерть
1972