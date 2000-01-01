Прокофьева Капитолина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Капитолина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Прокофьев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Прокофьев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
30.04.1915

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Прокофьев Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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