Седова Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1963
Дочь: Сухорукова Маргарита Анатольевна
Отец ребёнка: Седов Анатолий
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Анатолий
Смерть
Неизвестно