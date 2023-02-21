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Горгоц Але Федорович
Горгоц Але Федорович
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Место рождения
17101 Nosivka, Chernihiv Oblast Ukraine
Дата рождения
25.08.1912
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
17101 Nosivka, Chernihiv Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
военный
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