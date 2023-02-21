Горгоц Але Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горгоц Але Федорович

Место рождения

17101 Nosivka, Chernihiv Oblast Ukraine

Дата рождения

25.08.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

17101 Nosivka, Chernihiv Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
военный
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