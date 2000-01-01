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Jozová (Nedvědová) Marie
Jozová (Nedvědová) Marie
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Место рождения
Dolní Bukovsko
Дата рождения
16.07.1909
Дата смерти
28.11.1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Joza Jan
1903 г.р.
Дети
Joza Jan
1929 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Dolní Bukovsko
Рождение ребёнка
10.10.1929
Сын:
Joza Jan
Отец ребёнка:
Joza Jan
Работа или профессия
Неизвестно
Pracovnice JZD (jednotné zemědělské družstvo)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Joza Jan
Смерть
28.11.1985
Vitín
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