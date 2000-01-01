Jozová (Nedvědová) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jozová (Nedvědová) Marie

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Место рождения

Dolní Bukovsko

Дата рождения

16.07.1909

Дата смерти

28.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1929 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Dolní Bukovsko
Рождение ребёнка
10.10.1929

Сын: Joza Jan

Отец ребёнка: Joza Jan

Работа или профессия
Неизвестно
Pracovnice JZD (jednotné zemědělské družstvo)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Joza Jan

Смерть
28.11.1985
Vitín
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