Приходько Сергей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1910
Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1912
Сын: Приходько Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Приходько Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Приходько Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1931
Дочь: Мильгевская (Приходько) Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно