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Приходько Сергей Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Елена Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Приходько Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Приходько Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Приходько Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Приходько Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.10.1931

Дочь: Мильгевская (Приходько) Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Приходько Елена Васильевна

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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