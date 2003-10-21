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Хломенюк Максим Игоревич
Хломенюк Максим Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Хломенюк Игорь Валентинович
1966 г.р.
Мать
Хломенюк Елена Александровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2003
Отец:
Хломенюк Игорь Валентинович
Мать:
Хломенюк Елена Александровна
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