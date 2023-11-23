Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Спиридонович (1768 - 1813) Родился в семье священника села Титова Ярославского уезда Спиридона Николаевича. Служил пономарем в том же селе. В 1790 году переименован во дьячка1 . Жена его Татьяна ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Смерть
1813