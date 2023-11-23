Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Спиридонович (1768 - 1813) Родился в семье священника села Титова Ярославского уезда Спиридона Николаевича. Служил пономарем в том же селе. В 1790 году переименован во дьячка1 . Жена его Татьяна ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Смерть
1813

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