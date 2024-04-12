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Таскаева Тамара Аристарховна
Таскаева Тамара Аристарховна
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Древо
Место рождения
Верхние Куларки
, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Таскаев Аристарх Хрисанфович
1900 г.р.
Мать
Таскаева (Евсюкова) Александра Яковлевна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Таскаев Аристарх Хрисанфович
Мать:
Таскаева Александра Яковлевна
Верхние Куларки
, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
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