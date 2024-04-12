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Таскаева Тамара Аристарховна

Место рождения

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Мать: Таскаева Александра Яковлевна

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
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