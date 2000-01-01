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Мельников Михаил Леонтьевич

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

15.11.1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1790

Отец: Мельников Леонтий Трофимович

Мать: Мельникова Гликерия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
16.04.1803

Жена: Мельникова Фекла Фотиевна

Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.10.1803

Сын: Мельников Назар Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Фотиевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
11.11.1805

Сын: Чунтомов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Фотиевна

Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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