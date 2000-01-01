Мельников Михаил Леонтьевич
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рождения15.11.1790
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1790
Отец: Мельников Леонтий Трофимович
Мать: Мельникова Гликерия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
16.04.1803
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.10.1803
Сын: Мельников Назар Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Фотиевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
11.11.1805
Сын: Чунтомов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Фотиевна
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816