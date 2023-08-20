Усова Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: Усов Василий Семенович

Мать: Ирина

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