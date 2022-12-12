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Топтагул Уразманов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Уразман Бигинеев

Мать: Минлиш

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Назяра Топтагулова

Мать ребёнка: Гульбану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Габдулмазит Топтагулов

Мать ребёнка: Гульбану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фаизгирей Топтагулов

Мать ребёнка: Гульбану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мухаметгарай Топтагулов

Мать ребёнка: Гульбану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбану

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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