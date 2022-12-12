Топтагул Уразманов
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Уразман Бигинеев
Мать: Минлиш
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Назяра Топтагулова
Мать ребёнка: Гульбану
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Гульбану
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фаизгирей Топтагулов
Мать ребёнка: Гульбану
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Гульбану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбану
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно