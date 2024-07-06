Анисимов Неизвестно
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Зинаида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалова (Анисимова) Лидия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1987