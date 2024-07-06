Анисимов Неизвестно 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Неизвестно

Место рождения

Старое Юреево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Юреево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Зинаида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалова (Анисимова) Лидия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1987
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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