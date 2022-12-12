Мавра Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Минеева

Мавра Минеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

27.03.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Жаринов Андрей Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Рождение ребёнка
15.02.1849 ст.

Дочь: Евдокия Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1851 ст.

Сын: Порфирий Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.

Сын: Жорин Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Сын: Евсигний Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.

Дочь: Нонна Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1860 ст.

Сын: Лука Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирий Леонтьев

Смерть
27.03.1872 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от горячки
Похороны
30.03.1872 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close