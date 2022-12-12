Мавра Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти27.03.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Жаринов Андрей Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Рождение ребёнка
15.02.1849 ст.
Дочь: Евдокия Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Рождение ребёнка
21.02.1851 ст.
Сын: Порфирий Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Сын: Евсигний Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Рождение ребёнка
01.08.1857 ст.
Дочь: Нонна Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Рождение ребёнка
15.10.1860 ст.
Сын: Лука Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порфирий Леонтьев
Смерть
27.03.1872 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
30.03.1872 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан