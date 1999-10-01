Павлов Николай Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Николай Никитович

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Место рождения

Немково, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд

Дата рождения

09.06.1921

Дата смерти

01.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Немково, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд
Место жительства
С 1979 по 1999
г. Киев, Украина
Смерть
01.10.1999
г. Киев, Украина
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