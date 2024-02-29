Пономарева Лидия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Лидия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Алексей Платонович

Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: (Пономарева) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1904

Сын: Пономарев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: (Пономарева) Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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