Пономарева Лидия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: (Пономарева) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович
Рождение ребёнка
27.01.1904
Сын: Пономарев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: (Пономарева) Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович
Смерть
Неизвестно