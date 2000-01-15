Богданов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Денисенко Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Брянщина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизв ??? Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойко ??? Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно