Богданов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Денисенко Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Брянщина?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизв ??? Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко ??? Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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