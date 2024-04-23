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Анна Ефимовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ефим Кондратьевич

Мать: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1881

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Георгиевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пётр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1887

Дочь: Феодосья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1889

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Пётр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Пётр Петрович

Отец ребёнка: Пётр Георгиевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1895

Сын: Арсений Петрович

Отец ребёнка: Пётр Георгиевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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