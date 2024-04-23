Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ефим Кондратьевич
Мать: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1881
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
23.05.1887
Дочь: Феодосья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
03.05.1889
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Пётр Петрович
Отец ребёнка: Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
28.02.1895
Сын: Арсений Петрович
Отец ребёнка: Пётр Георгиевич