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Глушенков Емельян Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.07.1840

Дата смерти

06.08.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1840

Отец: Глушенков Иван Симиенов

Мать: Глушенкова Дарья Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.07.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣлно кресьянинъ Алексей Герасимофъ Салдатофъ и удѣлно кресьянская дочь дѣвица Анна Емельянова Глушонкова | Казанская церковь
Смерть
06.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
08.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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