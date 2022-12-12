Глушенков Емельян Иванов
Место рождения
Дата рождения18.07.1840
Дата смерти06.08.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1840
Крещение
19.07.1840
воспреемники: Онагожь Села удѣлно кресьянинъ Алексей Герасимофъ Салдатофъ и удѣлно кресьянская дочь дѣвица Анна Емельянова Глушонкова | Казанская церковь
Смерть
06.08.1840
Причина смерти: от младенческой
Похороны
08.08.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви