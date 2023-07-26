Варцабюк Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1990
Сын: Варцабюк Юрий Александрович
Мать ребёнка: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.2007
Сын: Варцабюк Артём Александрович
Мать ребёнка: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна