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Варцабюк Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1990

Сын: Варцабюк Юрий Александрович

Мать ребёнка: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.2007

Сын: Варцабюк Артём Александрович

Мать ребёнка: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна

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