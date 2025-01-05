Лурье (Кибкало) Наталия
Место рожденияМосква
Дата рождения11.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1964
Отец: Кибкало Александр
Мать: Супрун (Бикташева) Ольга
Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Проспект Мира, д. 97 кв. 75
Образование
1971
Москва, 2-ой Щукинский проезд
Поступление в школу №161 им. Сухэ-Батора
Образование
1976
Москва, ул. Петрозаводская
переход в 6 класс школы 597
Образование
1981
Москва
Поступление в Московский Авиационный Институт
Образование
1987
Москва
окончание Московского Авиационного Института
Работа или профессия
1987
Москва
Работа по распределению в ЦНИИХМ
Бракосочетание
26.03.1988
Муж: Лурье Евгений
Москва
Witnesses:Анна Гринченко, Владимир Соколов
Рождение ребёнка
17.11.1989
Сын: Лурье Алексей
Отец ребёнка: Лурье Евгений
Москва
Крещение
2001
Церковь на Проспекте мира
Восприемники: Кольцова Елена, Супрун Евгений