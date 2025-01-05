Лурье (Кибкало) Наталия 11.07.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лурье (Кибкало) Наталия

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Место рождения

Москва

Дата рождения

11.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1964

Отец: Кибкало Александр

Мать: Супрун (Бикташева) Ольга

Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Проспект Мира, д. 97 кв. 75
Образование
1971
Москва, 2-ой Щукинский проезд
Поступление в школу №161 им. Сухэ-Батора
Образование
1976
Москва, ул. Петрозаводская
переход в 6 класс школы 597
Образование
1981
Москва
Поступление в Московский Авиационный Институт
Образование
1987
Москва
окончание Московского Авиационного Института
Работа или профессия
1987
Москва
Работа по распределению в ЦНИИХМ
Бракосочетание
26.03.1988

Муж: Лурье Евгений

Москва
Witnesses:Анна Гринченко, Владимир Соколов
Рождение ребёнка
17.11.1989

Сын: Лурье Алексей

Отец ребёнка: Лурье Евгений

Москва
Крещение
2001
Церковь на Проспекте мира
Восприемники: Кольцова Елена, Супрун Евгений

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