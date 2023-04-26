Прокопий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопий Григорьев

Прокопий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Григорий Федоров

Мать: Меланья Савинова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close