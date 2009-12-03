Корсак Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсак Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2009

Отец: Корсак Дмитрий Михайлович

Мать: Корсак Мария Геннадьевна

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