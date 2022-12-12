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Федотов Сергей Данилович

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Место рождения

Каргала, Шегарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

07.09.1919

Дата смерти

13.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1919

Отец: Федотов Данил Кузьмич

Мать: Федотова Матрона Ивановна

Каргала, Шегарский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
14.10.1946

Жена: Федотова Антонина Игнатьевна

Десятово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.05.1948

Дочь: Бажеева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Федотова Антонина Игнатьевна

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд
Смерть
13.02.1978
Каргала, Шегарский муниципальный район, Томская область
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