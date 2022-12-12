Федотов Сергей Данилович
Место рождения
Дата рождения07.09.1919
Дата смерти13.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1919
Отец: Федотов Данил Кузьмич
Бракосочетание
14.10.1946
Десятово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.05.1948
Дочь: Бажеева Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Федотова Антонина Игнатьевна
Остальцова, Богородская волость, Томский уезд
Смерть
13.02.1978