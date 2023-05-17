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Соловей Антон Геннадьевич
Соловей Антон Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1985
Пол
Мужской
Отец
Соловей Геннадий Николаевич
1955 г.р.
Мать
Егорова Елена Владимировна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1985
Отец:
Соловей Геннадий Николаевич
Мать:
Егорова Елена Владимировна
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