Мурзина (Леонова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина (Леонова) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1953

Дата смерти

10.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1953

Отец: Леонов Владимир Федорович

Мать: Леонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1975

Сын: Мурзин Алексей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.2020

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