Мурзина (Леонова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1953
Дата смерти10.09.2020
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1953
Рождение ребёнка
22.09.1975
Сын: Мурзин Алексей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.09.2020