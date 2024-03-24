Курмарова (Палачева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Палачев Алексей
Мать: Палачева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курмаров Алексей
Отец ребёнка: Курмаров Николай
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курмаров Николай
Смерть
Неизвестно