Курмарова (Палачева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмарова (Палачева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Палачев Алексей

Мать: Палачева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаров Алексей

Отец ребёнка: Курмаров Николай

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаров Николай

Смерть
Неизвестно
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