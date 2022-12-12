Касьянова Дарья Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Дарья Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1852 ст.

Дочь: Касьянова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1856 ст.

Сын: Касьянов Захар Никитич

Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1859 ст.

Дочь: Касьянова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Никита Степанович

Смерть
Неизвестно
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