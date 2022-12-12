Касьянова Дарья Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1852 ст.
Дочь: Касьянова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович
Рождение ребёнка
20.11.1859 ст.
Дочь: Касьянова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Касьянов Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно