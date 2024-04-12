Кириленко / Кириченко / Леонтий Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Леонтий Исаакович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

10.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.06.1850
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2385 | Godparents:Крестьяне графа Браницкого с.Гребенки :Даниил Акимович Степаненко и Марфа Авраамовна-жена Тр... Показать все
Рождение
10.07.1850

Отец: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Мать: Кириленко/кириченко/ Евфросиния Яковлевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2385.
Смерть
Неизвестно
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