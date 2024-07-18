Молчан Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1917
Венчание было 21.07.1917 году. Жениху-17,5 года, невесте-18. Вероисповедание обоих православные. Брак у обоих первый. Свидетели со стороны жениха: Игнатий Феодосевич Луценко и Антоний Жеставский. Сви... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1919
Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
06.05.1921
Сын: Дудченко Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович
Цабелевка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дудченко Геннадий Ефимович
Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Дудченко Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович
Смерть
Неизвестно