Молчан Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчан Мария Михайловна

Молчан Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1917

Муж: Дудченко Ефим Семенович

Венчание было 21.07.1917 году. Жениху-17,5 года, невесте-18. Вероисповедание обоих православные. Брак у обоих первый. Свидетели со стороны жениха: Игнатий Феодосевич Луценко и Антоний Жеставский. Сви... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1919

Сын: Дудченко Петр Ефимович

Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович

Рождение ребёнка
06.05.1921

Сын: Дудченко Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович

Цабелевка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дудченко Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Дудченко Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дудченко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Дудченко Ефим Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.